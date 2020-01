Prezzi più elevati per rientrare delle spese affrontate per la realizzazione delle infrastrutture 5G

Purtroppo la notizia non sembra essere molto positiva. Di fatto, sta accadendo ciò che si temeva. Per far fronte al grande dispendio monetario che le compagnie hanno affrontato nel tempo, sembra che sarà necessario aumentare il costo delle attuali tariffe. Si ipotizza perfino la chiusura delle “vecchie” antenne per la connessione 3G che, venendo ritenute obsolete e inutili, costituiscono uno spreco di denaro per i provider italiani e non solo.

Niente paura però: le varie offerte “All-Inclusive” a soli 9,99 Euro rimarranno, ma il servizio per i dati offerto sarà relativo al solo 4G. La rete del futuro infatti avrà un costo nettamente più elevato dell’attuale: si prevede infatti un prezzo medio di 40 o 50 Euro mensili per utilizzare l’ultra velocità garantita dal 5G. A ciò bisognerà inoltre far fronte ad una spesa – non esigua – per l’acquisto di un modem e/o di un device che supporti la nuova tecnologia.