A partire da oggi, su Amazon è possibile acquistare alcuni prodotti dell’ecosistema Xiaomi ad un prezzo super scontato. Alcune offerte saranno disponibili per poche ore, come la Mi LED Smart Bulb, la lampadina intelligente che può essere controllata dal proprio smartphone attraverso l’app Mi Home. La Mi LED Smart Bulb supporta sedici milioni di colori regolabili ed è compatibile con l’assistente vocale di Google, Amazon ed Apple Home Kit. La promozione, tuttavia, sarà valida solo per la giornata di oggi, martedì 14 Gennaio.

Fino al prossimo 31 Gennaio, sarà disponibile in offerta ad un prezzo scontato anche lo Mi Induction Heating Rice Cooker, cuoci-riso a induzione di Xiaomi con una capienza di tre Litri. Questo dispositivo garantisce una cottura ottimale del riso, è facile da pulire e da utilizzare, e dispone di alcune funzionalità smart grazie alle quali è possibile controllare il cuoci-riso da remoto, per avviare la cottura in un qualsiasi momento.

Tra i prodotti in offerta su Amazon c’è anche il Metal Carry-on Luggage 20, il trolley super-resistente di casa Xiaomi, realizzato con una lega di alluminio-magnesio di grado aerospaziale e dotato di doppia serratura con combinazione TSA. La valigia dispone di un manico regolabile e di ruote girevoli a trecentosessanta gradi, in grado di ridurre il rumore e di assorbire gli urti. Metal Carry-on Luggage 20 ha una capacità di 31 Litri ed un peso di 4,2 KG.

