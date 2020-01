Il nuovo anno è iniziato come i precedenti, ovvero a suon di offerte telefoniche e proprio l’operatore PosteMobile non vuole fermarsi in questo momento. Il noto operatore virtuale che sfrutta la rete Wind per offrire il proprio servizio ai suoi clienti, sta proponendo delle offerte attraenti.

A differenza di qualche operatore che adotta la strategia ‘operator attack, PosteMobile vuole coinvolgere tutta i clienti della concorrenza ed è per questo motivo che le offerte messe a disposizione sono attivabili da tutti i consumatori.

Il listino include diverse offerte ma quelle di cui vi vogliamo parlare oggi sono: Creami Style e Creami WeBack. Entrambe sono disponibili esclusivamente online fino a nuova comunicazione.

Le due offerte online di PosteMobile

Chi è interessato ad una di queste due offerte, può consultare la seguente pagina ufficiale. Prima di elencarvi i dettagli, bisogna dire che le due offerte includono dei credit che consentono ai clienti di comunicare e navigare con il proprio cellulare a dei prezzi bassi.

L’offerta Creami Style si compone di 500 credit (minuti e sms) verso tutti i numeri nazionali senza scatto alla risposta e 5 giga per navigare in 4G. Il costo ogni mese è di soli 5 Euro e non è previsto il contributo di attivazione (gratis).

L’offerta Creami WeBack propone credit illimitati per chiamare e inviare sms a tutti i numeri, con l’aggiunta di 50 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 9,99 Euro ed anche in questo caso non previsto il contributo di attivazione.

Per tutte le altre news inerenti alla telefonia vi consigliamo di collegarvi al nostro sito di TecnoAndroid.