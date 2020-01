Nelle ultime settimane un pericoloso virus sta seminando il panico tra gli utenti di YouTube. La principale piattaforma di video sharing più utilizzata al mondo, infatti, è stata colpita da un trojan soprannominato Casbaneiro, anche conosciuto sotto il nome di Multiforme a causa dei molteplici attacchi che possono essere effettuati una volta infettato l’utente malcapitato.

A quanto pare, inoltre, la tipologia di dispositivo su cui si contrare il virus è irrilevante. Le potenzialità di quest’ultimo, infatti, sono pressoché illimitate tant’è che, ad oggi, i principali sviluppatori di Antivirus sono spaventati principalmente dal fatto che il virus è capace di aggirare tutti i sistemi di monitoraggio attualmente disponibili sul mercato.

Tutto ciò è dovuto ad un particolare algoritmo che permette al trojan di non essere rilevato a primo impatto. Secondo molteplici segnalazioni, quest’ultimo si nasconde nelle descrizioni dei video più comuni come ad esempio gli highlights di una partita di calcio oppure nei video di cucina. Il virus viene quindi diffuso attraverso un semplice link che, di fatto, indirizza gli utenti su alcune pagine Facebook e Instagram. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo e come difendersi.

Youtube: un nuovo virus mette a rischio milioni di Italiani

Casbaneiro, il nuovo virus che ha colpito la piattaforma YouTube, riesce facilmente ad aprire una backdoor nel dispositivo della vittima attraverso la quale è possibile “sniffare” tutti i dati sensibili dell’utente come ad esempio chat, media, file personali e tanto altro. In particolare gli Hacker che si nascondono alle spalle del virus cercano in tutti i modi di trasferire l’intero saldo del conto corrente della vittima su alcuni portafogli di criptomonete, cosi da rendere completamente anonima la transazione.

Evitare il suddetto Virus è quindi un obbligo. Nonostante ciò, però, in Italia è ancora poco diffuso ma, in questi casi, la prudenza non è mai abbastanza. Per questo motivo, quindi, fate sempre attenzione ai link presenti nelle descrizioni dei video, specialmente in quelli in lingua Spagnola.