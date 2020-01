Iliad: le due offerte nascoste sul sito ufficiale costano pochissimo

Iliad in questo momento è uno dei gestori più seguiti, nonché una delle possibilità che gli utenti prendono prima in considerazione quando devono cambiare gestore. Effettivamente questo provider è diventato un avere propria istituzione in Italia, insieme ai nomi altisonanti che tutti conosciamo da tempo.

Il merito è sicuramente delle offerte che costano poco offrendo tantissimi contenuti, i quali sono la materia prima di cui gli utenti vanno a caccia ogni qualvolta scelgono di cambiare. Attualmente sembra che tutto sia in fase di stallo, ma gli utenti continuano a crescere in casa Iliad. L’azienda si trova infatti a 4,5 milioni di persone acquisite in questo tempo. Secondo quanto rivelato dall’azienda oltre il 98% di loro sarebbero inoltre soddisfatti del servizio. Ora come ora però bisogna difendersi, dato che le aziende stanno provando a riprendersi i loro clienti. Proprio per questo Iliad ha scelto di ricordare a tutti che sul sito ufficiale sono presenti due promozioni ottime.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare due promozioni perfette se non volete spendere 7,99 € al mese con la Giga 50

Tutti gli utenti che vogliono una nuova promozione, possono sicuramente prendere in considerazione Iliad tra i tanti gestori presenti sul mercato italiano. In questo momento sul sito dell’azienda sono inoltre disponibili due promozioni che in molti credevano non esistessero più.

Si tratta della Solo Voce e della Giga 40, due soluzioni che costano rispettivamente 4,99 e 6,99 € al mese per sempre. La prima include solo minuti ed SMS illimitati verso tutti, mentre la seconda oltre acquisto comprende anche 40 Giga di traffico dati in 4G..