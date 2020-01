Iliad ha due offerte da 4 e 6 euro al mese nascoste sul sito ufficiale

Quando in Italia è arrivato il nuovo gestore Iliad tutti credevano che si trattasse di un nuovo fuoco di paglia. In seguito però l’azienda ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per dettare legge anche nei confronti dei gestori più forti che già da tempo operavano sul mercato italiano.

In questo momento sono infatti 4,5 milioni le persone che hanno aderito ad una delle offerte di Iliad, che guarda al futuro con occhi abbastanza svegli. Infatti, nonostante i grandi successi, il provider sta notando anche una sorta di azione vendicativa da parte dei gestori antagonisti. Questi hanno l’obiettivo di recuperare tutti gli utenti che il provider proveniente dalla Francia gli ha rubato durante gli scorsi mesi. A tal proposito Iliad ci ha tenuto a ricordare che sul sito ufficiale sono disponibili altre due promozioni davvero invitanti.

Iliad, gli utenti ora possono avere a disposizione altre due promozioni che in realtà in molti credevano fossero scadute

Nonostante la Giga 50 stia facendo da oltre un anno e mezzo corsa a sé con tanti utenti portati in Iliad, l’azienda ha altre due promo molto valide. La prima è la Giga 40 mentre la seconda è la Solo Voce.

Rispettivamente entrambe le promozioni godono di minuti ed SMS illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili nell’Unione Europea. Inoltre la prima possiede anche la possibilità di navigare su Internet con 40 giga ogni mese. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 4,99 € al mese per sempre. La promozione è disponibile sul sito ufficiale di Iliad e potete sottoscriverla quando volete.