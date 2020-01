Il nuovo anno è appena cominciato, e i grandi colossi del mondo delle applicazioni stanno cercando già nuovi metodi per riuscire a fare ancora meglio dello scorso anno. WhatsApp sicuramente si ritrova in prima fila tra le applicazioni pronte a ricevere i nuovi aggiornamenti, i quali non verteranno solo su nuove funzioni.

Obiettivo del colosso è infatti quello di innalzare il livello di sicurezza, proprio per via di alcune truffe che continuano a girare libere in chat danneggiando gli utenti. Secondo quanto riportato però ci sarebbe un altro fenomeno che non sarebbe stato del tutto debellato: lo spionaggio. Stando alle ultime indiscrezioni, tutte le applicazioni clandestine che girano da tempo sul web non funzionano più. Proprio a tal proposito però qualcuno avrebbe trovato una nuova applicazione molto semplice da usare oltre che legale e gratuita.

WhatsApp, grazie alla nuova applicazione potete spiegare gratis e tutti gli utenti che volete conoscendo i loro movimenti all’interno della chat

Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp hanno portato qualche funzione davvero interessante, come ad esempio la possibilità di distruggere automaticamente i messaggi in arrivo dopo un tot di tempo. Attualmente però qualcuno si starebbe concentrando su un nuovo metodo per spiare chiunque all’interno della chat.

Si tratta di una nuova applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale permette di conoscere i movimenti di una persona monitorata. Questa soluzione offre la possibilità di sapere precisamente l’orario in cui una persona entra in WhatsApp o magari anche quando esce. Ovviamente è tutto gratis e soprattutto legale, per cui non avrete nessun tipo di problema.