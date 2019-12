WhatsApp: spiare il vostro partner è semplice con un trucco nuovo

Nonostante le tante funzioni di cui WhatsApp dispone, gli utenti si aspettano di ricevere sempre di più con i nuovi aggiornamenti. Questi sono infatti il fulcro dell’applicazione, la quale si è dimostrata molto dedita al cambiamento negli ultimi anni e fin dal primo momento.

Molte persone sono sempre in giro a leggere indiscrezioni, ma a quanto pare non sanno che esistono situazioni esterne mediante le quali si può integrare qualche funzione nuova. Ovviamente stiamo parlando di funzioni eccezionali, le quali non sono compresi da WhatsApp ma che possono essere utilizzate con applicazioni di terze parti. La piattaforma colorata di verde ha lavorato per debellare un fenomeno in questione, ovvero lo spionaggio. Ritornando però il discorso delle funzioni sembra che grazie ad un’applicazione di terze parti sia possibile spiare altre persone.

WhatsApp, in questo modo potrete spiare il vostro partner e tutte le persone che volete nei loro movimenti durante la giornata in chat

Molti utenti hanno ancora paura di questa situazione, ovvero che qualcuno possa spiegare loro in chat su WhatsApp. Questi pericoli sono stati ridotti al minimo, proprio perché le piattaforme dedicate, ovviamente illegali, non funzionano più.

Nel frattempo però sarebbe nata un’altra applicazione che consente di conoscere ogni movimento. Grazie a Whats Tracker riuscirete quindi a sapere quando una persona entra o esce dalla chat di WhatsApp in tempo reale. Il tutto sarà possibile grazie alle notifiche, le quali in maniera istantanea vi avviseranno di ogni spostamento. L’applicazione è legale e soprattutto gratuita per tutti gli utenti che vogliono scaricarla.