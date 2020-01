Twitch è una piattaforma di video in streaming gratuita che offre “un’esperienza premium” per le persone che sono disposte a pagare un abbonamento. Parliamo di Twitch Prime, disponibile ‘gratuitamente’ a tutti gli utenti che usufruiscono di un abbonamento Amazon Prime o Prime Video e sono fan dei videogiochi e non solo.

Questo abbonamento ti dà accesso a giochi esclusivi, un abbonamento mensile gratuito ad un canale su Twitch a tua scelta, emote esclusive, badge per le chat e l’accesso a giochi gratuiti che cambiano di mese in mese. Accompagnati da questi contenuti, ci sono anche elementi in-game gratuiti per una grande varietà di giochi – come League of Legends, GTA V e tanti altri -.

Twitch Prime, a gennaio ecco i 10 giochi gratuiti inclusi nell’abbonamento

Per dare un forte segnale all’inizio del 2020 in grande stile, la piattaforma offrirà ben 10 giochi gratuiti ai suoi clienti Twitch Prime. I titoli possono già essere scaricati e resteranno disponibili fino al 1° febbraio 2020. Naturalmente, questi giochi si aggiungono ad altri vantaggi offerti dall’abbonamento Twitch Prime, come bottini di gioco e altro ancora.

Ecco un elenco dei 10 giochi gratuiti per questo gennaio 2020:

Enter the Gungeon

Ape Out

Dandara

Anarcute

Witcheye

Kingdom: New Lands

Gato Roboto

Heave Ho

A Normal Lost Phone

Splasher

Se sei un abbonato Amazon Prime o Prime Video, puoi creare un account Twitch e collegarlo alla piattaforma per rivendicare questi giochi gratuiti e anche altri contenuti a cui vale la pena dare un’occhiata. Se sei un fan dei videogiochi o un collezionista, non puoi farti scappare l’occasione per questi 10 titoli gratuiti.