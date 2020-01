Correte nello Store della Epic Games, ad attendervi c’è una piacevolissima sorpresa! I creatori di Fortnite, il Battle Royale più famoso al mondo, hanno deciso di offrire gratuitamente non uno, ma ben tre giochi: Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition e Steep.

La promozione è valida fino alle ore 17.00 del prossimo 9 Gennaio, per cui si ha ancora qualche giorno a disposizione per riscattare il proprio regalo. Una volta scaricato, il gioco farà per sempre parte della libreria dell’account Epic Games: è possibile, pertanto, reclamare gratuitamente il titolo entro il termine prefissato, per poi giocare in futuro quando se ne ha voglia.

Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition e Steep: i giochi in breve

Darksiders Warmastered Edition e Darksiders II Deathinitive Edition hanno come protagonisti i Cavalieri dell’Apocalisse, convocati dall’Arso Consiglio per porre fine alla lunga guerra tra il regno dell’Inferno e quello del Paradiso, un conflitto che si protrae ormai da secoli. In particolare, si vestiranno i panni di Guerra, Guerriero dalla forza devastante, che cerca di riscattare la propria reputazione (secondo il Consiglio, è un traditore) ristabilendo l’equilibro sulla Terra e lottando contro il Distruttore.

Nel secondo capitolo, invece, si vestiranno i panni di Morte, fratello del Cavaliere Guerra. Le vicende narrate si svolgono in parallelo con gli eventi del primo titolo, anche se con ambientazioni e personaggi nuovi. Steep, invece, è un videogioco di sport estremi in cui è possibile praticare lo sci, il volo con la tuta alare, il parapendio, il base jumping, lo snowboard, lo slittino, il rocket wing e lo speed riding.