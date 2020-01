Vodafone: nascono 3 offerte incredibili, tutte a partire da 7 euro

Le tantissime offerte di casa Vodafone hanno sempre riscosso un gran successo anche se negli ultimi tempi non è stato proprio così. L’azione in congiunta dei gestori virtuali e soprattutto di Iliad ha portato via dal provider anglosassone tantissimi utenti.

Per questo motivo la campagna estiva è stata molto curata da Vodafone, che ha lanciato promo a prezzi bassissimi. Ora come ora la strategia va avanti e per questo sono state proposte le migliori promo a prezzi che partono addirittura da 7 euro al mese. Stiamo parlando delle tre Special per eccellenza che potete trovare ora in sconto ma solo se siete di rientro da un altro gestore. Ovviamente il tempo è limitato.

Vodafone sfodera le sue armi migliori per l’inizio del 2020: ecco tre promo Special a prezzo bassissimo con tanti contenuti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB