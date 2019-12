Vodafone rappresenta una delle aziende migliori per quanto riguarda la telefonia mobile negli ultimi anni. Anche in Europa il suo nome è molto preso in considerazione visto che la rete 4G è la più estesa in assoluto da diverso tempo a questa parte.

Gli ultimi mesi non sono stati certamente semplici per Vodafone, dato che la concorrenza ha lanciato nuove promozioni molto interessanti. I prezzi sono risultati molto bassi fino a portare via dal gestore tantissime persone pronte a voler risparmiare. Oggi inoltre è il solito Happy Friday, ed è l’ultimo giorno degli Happy Xmas. Il regalo di oggi consiste in due buoni del valore complessivo di 25€ da spendere nei Mondadori Store entro il 6 gennaio 2020.

Il gestore anglosassone poi ha scelto di adeguarsi con nuove promozioni a partire dall’estate. Attualmente però è tempo di fare di meglio, e proprio per il periodo natalizio sono nate ben tre promozioni che dovreste già conoscere ma questa volta con prezzi molto ribassati.

Vodafone: ecco le migliori offerte di questo Natale con tanti contenuti interni

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB