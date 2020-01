MediaWorld è sempre stata perfettamente in grado di lanciare campagne promozionali veramente all’avanguardia e ricchissime di occasioni da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo, anche i Mega Sconti odierni presentano alcune offerte molto interessanti.

Per buona parte della prima settimana del mese corrente, sia online (attenzione però alle spese di spedizione per la consegna a domicilio) che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, l’utente può approfittare di prezzi bassi su prodotti afferenti alle più disparate categorie merceologiche.

Volantino MediaWorld: quali sono i migliori smartphone in promozione?

Il miglior prezzo tra tutti quelli proposti dal volantino MediaWorld riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S10, un top di gamma a tutti gli effetti in grado di sorprendere per la qualità generale e per un aspetto fotografico decisamente superiore a tanti altri rivali del settore. La richiesta del rivenditore è ancora elevata, 703,82 euro, ma risulta essere più abbordabile se considerate che il listino prevedeva addirittura oltre 899 euro.

Le alternative più economiche passano per un Sony Xperia 10 Plus, con rapporto d’aspetto in 21:9 e processore Snapdragon di fascia media, a 319 euro; per finire poi su un ottimo iPhone Xr da 709 euro, uno smartphone rimpiazzato dai nuovi iPhone 11 e 11 Pro, ma ancora in grado di dire la sua, peccato solamente che il prezzo sia leggermente alto rispetto alla qualità generale.

Per scoprire le altre offerte del volantino MediaWorld, aprite direttamente questo link e scopritele sul sito ufficiale.