Il volantino Comet punta a distruggere le offerte di Trony e Unieuro con il lancio di una soluzione davvero invitante e ricchissima di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di risparmiare sempre il più possibile su ogni acquisto effettuato.

Tutti coloro che vorranno approfittare della corrente campagna promozionale devono sapere che le compravendite potranno essere completate anche sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, ma in questo caso sarà necessario pagare una piccola quota per la consegna a domicilio (le cosiddette spese di spedizione). Se non foste in possesso nell’immediato del denaro necessario per completare l’acquisto, sappiate comunque che potrete richiedere un prestito rateizzato a Tasso Zero (senza interessi), da restituire a partire dal 2020.

Non dimenticatevi dei codici sconto gratis e delle offerte Amazon disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: tantissimi prezzi bassi su prodotti di fascia media

L’attenzione di Comet, stando a quanto inserito all’interno del volantino del momento, sembra essersi rivolta verso la fascia media del mercato degli smartphone Android; ecco quindi arrivare una serie di sconti interessanti, ma tutti su terminali il cui prezzo finale non supera i 269 euro. In particolare annoveriamo Galaxy A10, Motorola E6 Play, Galaxy A30s, Galaxy A20e, Oppo Reno 2Z, Oppo A9 2020, Galaxy A40 o Huawei P30 Lite.

Volendo invece puntare verso uno smartphone Apple, consigliamo caldamente l’acquisto dell’iPhone Xs a 679 euro. Per le altre offerte ed i prezzi più bassi inclusi all’interno del volantino Comet, ecco qui sotto le pagine elencate nel dettaglio più assoluto.