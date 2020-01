Euronics ha disattivato tutte le campagne promozionali nei negozi sparsi per il territorio nazionale, di conseguenza l’attenzione dei consumatori si è irrimediabilmente spostata verso il sito internet del rivenditore stesso.

Al giorno d’oggi le offerte attive online sono davvero tantissime e molto differenti tra loro, tutte le categorie merceologiche sono coinvolte, ma per comodità noi tratteremo solamente gli smartphone più interessanti ed invitanti. Per avere un’idea della portata del tutto, collegatevi direttamente al sito ufficiale.

Prima di proseguire, è importante ricordare che le spese di spedizione per la consegna a domicilio sono sempre escluse dalla cifra mostrata a schermo (salvo indicazione differente), per risparmiare il più possibile si consiglia sempre di richiedere la consegna in negozio (gratuita indipendentemente dal valore dello scontrino finale).

Volantino Euronics: i prezzi sono davvero molto bassi

Nella schermata iniziale spicca una “super offerta” vera e propria riguardante l’iPhone Xs da 64GB sbrandizzato, anche se non recentissimo resta ancora uno dei migliori dispositivi in circolazione, potrà essere acquistato con un esborso di circa 699 euro.

In alternativa, l’unico altro prodotto preso in esame dal volantino Euronics è il Sony Xperia Z3+ a 699 euro, un prezzo sicuramente invitante, anche se forse ancora troppo alto per il modello in questione (al giorno d’oggi si può trovare di meglio con un esborso inferiore).

Essendo sconti online non appartenenti a precise campagne promozionali, non ci è dato possibile sapere fino a quando saranno effettivamente attivi o disponibili.