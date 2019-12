Il volantino Expert creato appositamente per il periodo che intercorre tra le festività natalizie ed i Saldi Invernali nasconde al proprio interno tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire per riuscire a spendere pochissimo su ogni compravendita.

Coloro che si lasceranno convincere dagli ottimi prezzi messi sul piatto dal volantino Expert, devono prima di tutto sapere che le offerte sono attive fino al 12 gennaio 2020 esclusivamente presso i punti vendita del socio GAER, non altrove sul territorio nazionale o sul sito ufficiale. Per effettuare l’acquisto sarà strettamente necessario recarsi in negozio, ma allo stesso tempo si potrà optare anche per la rateizzazione a Tasso Zero, in modo da richiedere un prestito da restituire in 10 o 20 mensilità senza interessi.

Volantino Expert: gli sconti del nuovo anno

Gli sconti del nuovo anno inclusi all’interno del volantino Expert non riguardano smartphone dal costo particolarmente elevato, se non per un paio di prodotti appena presentati e lanciati sul mercato italiano. In primis lo Xiaomi Mi Note 10, un terminale di fascia alta caratterizzato dalla prima camera da 108 megapixel, in vendita oggi a 559 euro.

In secundis “la nuova stella” di Huawei, il Nove 5T da 399 euro, uno smartphone che si posiziona nella stessa identica fascia di mercato del rivale Honor 20 Pro (senza cambiare particolarmente le caratteristiche tecniche). All’interno della campagna promozionale si trovano comunque anche tante altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, le potete scoprire nel dettaglio qui sotto tra le pagine del volantino.