Capita molto spesso che gli utenti si aspettino qualcosa in più degli aggiornamenti di WhatsApp, i quali negli ultimi anni sono arrivati molto assiduamente. L’applicazione è infatti cambiata profondamente proprio all’interno delle sue funzioni e delle sue feature principali.

Sono state introdotte e tante novità che hanno modificato lo scopo principale di WhatsApp, ovvero la messaggistica istantanea. L’applicazione è diventata una piattaforma perfetta per qualsiasi tipo di comunicazione, dal momento che include anche chiamate e videochiamate. In questo periodo dell’anno però le persone si preoccupano di utilizzare l’app per scambiarsi gli auguri natalizi o magari proprio come in questo caso per capodanno. A tal proposito esisterebbe un metodo molto semplice da utilizzare per inviare a tutti gli auguri scrivendo una sola volta il messaggio.

WhatsApp, se volete fare a tutti gli auguri per un buon anno potete fare riferimento ad una delle impostazioni incluse all’interno della piattaforma ormai da anni

Tutti gli utenti che si scambiano gli auguri su WhatsApp, scrivono spesso centinaia di messaggi per fare gli auguri a tutti. Ovviamente tutto ciò comporta una grave perdita di tempo dal momento che basterebbe scrivere un messaggio ed una sola volta.

Infatti grazia di una funzione di WhatsApp interna ormai da anni è possibile selezionare tutti gli utenti dalla rubrica a cui volete fare gli auguri. Una volta selezionati andrete a scrivere il messaggio da inviare a tutti, i quali riceveranno il testo senza sapere di non essere gli unici destinatari. Basta entrare nelle impostazioni e utilizzare le liste broadcast, cosa che in tanti già sanno ma che altrettanti continuano ad ignorare.