Con la fine del 2019 si è chiuso un anno ricco di offerte mobili, caratterizzata dall’ascesa di diversi operatori virtuali tra cui Fastweb Mobile. Quest’ultimo ha dato seguito ad una sua offerta molto conveniente, la quale viene considerata tra le migliori in circolazione.

Chi desidera cambiare la propria compagnia telefonica con un’iniziativa commerciale attraente da un punto di vista economico e delle soglie disponibili, può affidarsi al noto operatore che si appoggia a Tim. L’offerta di cui parliamo può essere attivata in diverse modalità: sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, richiedendo il contatto telefonico con il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146.

Fastweb Mobile fa suoi i clienti Tim, Vodafone, Wind 3, Iliad e MVNO

Per chi non fosse informato, è importante sapere che l’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che provengono da qualsiasi operatore telefonico, qualunque esso sia. Mensilmente, i clienti possono sfruttare un numero elevato di minuti e giga ad un prezzo inferiore ai 10 Euro.

Al costo di 9,95 Euro, sono consumabili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga per navigare sul web alla massima velocità del 4G. Non sono presenti costi aggiuntivi riguardanti l’attivazione e vincoli, infatti l’offerta può essere attivata gratuitamente e si può richiedere la disattivazione in qualsiasi momento.

L’offerta propone questi regali a tutti i clienti che aderiscono all’iniziativa tramite la versione online, quindi recandosi sul sito ufficiale di Fastweb Mobile. Inoltre, i consumatori tramite la pagina dedicata possono ottenere la nuova sim in modo gratuito, così come la spedizione. I servizi di reperibilità sono un altro tassello per l’attivazione eseguita online.