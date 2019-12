I clienti che hanno voglia di cambiare il proprio operatore perchè sono alla ricerca di un operatore più conveniente, possono affidarsi sicuramente a Kena Mobile. Il noto operatore virtuale che sfrutta la rete mobile Tim per offrire il servizio ai propri clienti, ha lanciato un nuovo listino di offerte mobili.

Per coloro che vogliono essere più informati, è presente il sito ufficiale dell’operatore virtuale dove al suo interno viene specificata ogni caratteristica dell’offerta disponibile. Attualmente, le offerte attivabili e presenti sul sito web di Kena Mobile sono le seguenti: Kena 5.99, Kena 13.99 e Kena 4.99.

Kena 5.99, Kena 13.99 e Kena 4.99: 1 mese gratis

Le tre offerte appena citate includono, a seconda della tipologia della tariffa, minuti, sms e giga per permette ai consumatori di comunicare e navigare sul web. Le prime due offerte sono più complete visto che si può chiamare, inviare sms e navigare sul web. Invece, l’ultima offerta prevede soltanto le chiamate.

L’offerta Kena 5.99 garantisce minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali senza scatto alla risposta, sms illimitati verso tutti e 70GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 5,99 Euro. L’attivazione è aperta ai clienti Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali.

L’offerta Kena 13.99 propone minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale, sms illimitati verso tutti e 70 giga in 4G. Il costo mensile in questo caso sale a 13,99 Euro. L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti.

L’offerta Kena 4.99 include minuti illimitati verso tutti al costo mensile di 4,99 Euro. Attivabile da tutti i nuovi clienti di qualsiasi operatore.

Chi attiva una delle offerte presenti può ricevere il primo mese gratis.