La Play 50 Unlimited di 3 Italia ha recentemente subito un restyling da parte dell’operatore telefonico mediante l’introduzione di novità veramente interessanti tramite le quali sarà possibile risparmiare, ed allo stesso tempo godere comunque di contenuti di altissimo livello.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere alla portata esclusiva di coloro che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale in generale (no LycaMobile), con portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono originario. Inizialmente per raggiungere l’offerta sarà necessario pagare 10 euro per l’acquisto della nuova SIM (su cui poi effettuare la portabilità), ma con una sorpresa veramente gradita, il costo d’attivazione sarà completamente azzerato (il risparmio garantito è pari a circa 6,99 euro).

Tutto questo per riuscire ad utilizzare mensilmente 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile e minuti illimitati per telefonare ad amici e parenti in Italia.

3 Italia: i dettagli dell’offerta

Il bundle è decisamente conveniente, lo stesso possiamo dire del prezzo finale di vendita, soli 6,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile. Sono completamente assenti anche i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente si troverà ad avere la possibilità di richiedere il recesso dall’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali.

La navigazione è permessa sotto rete telefonica 4G di 3 Italia senza costi aggiuntivi a tempo indeterminato; tale possibilità è offerta esclusivamente ai nuovi clienti, tutti gli altri saranno costretti a pagare sempre 1 euro al mese per ottenere l’accesso all’alta velocità. La promozione potrà essere richiesta in ogni punto vendita in Italia.