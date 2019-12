Iliad: tantissimi utenti hanno scoperto due offerte sul sito ufficiale

Il gestore già seguito del momento, o meglio quello che sta raccogliendo più consensi, è sicuramente Iliad. L’azienda che proviene dalla Francia ad oggi si è affermata come uno dei più importanti gestori italiani, occupando anche un’ottima posizione in classifica.

Attualmente la realtà che sta attirando sempre più utenti si trova al quarto posto, direttamente dietro ad aziende come Vodafone, TIM e Wind Tre. L’obiettivo iniziale è stato dunque ampiamente raggiunto, anche se in molti credono che la situazione possa ulteriormente crescere. Effettivamente le promo sono ottime e questo potrebbe portare anche gli utenti più felici altrove a scegliere di passare a Iliad. Attualmente è tempo di difendersi, visto che la concorrenza si fa sentire, e proprio per questo il gestore ci ha tenuto a ricordare alcune cose.

Iliad: tantissimi utenti sono felici del servizio, nel frattempo ecco anche altre due promozioni sul sito ufficiale

In molti credono che Iliad abbia ancora gravi problemi di ricezione, ed invece non sembra essere così. Il provider ci ha tenuto a ricordare in pubblicità che il 98% degli utenti è felice di essere in Iliad.

In più ci sarebbero altre due promo disponibili sul sito ufficiale. Queste sono in realtà delle vecchie conoscenze del pubblico, le quali hanno preceduto l’attuale Giga 50. Si tratta della Giga 40, promo che include al suo interno ogni contenuto e soprattutto un prezzo di primo livello, e della Solo Voce. La prima include per soli 6,99 euro al mese minuti ed SMS illimitati e 40GB in 4G per navigare. La seconda invece solo minuti ed SMS a 4,99 euro al mese.