Qualche mese fa, l’azienda cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo smartwatch, lo Xiaomi Mi Watch. Nel corso delle ultime ore, però, è arrivato in veste ufficiale un nuovo dispositivo che si chiama Xiaomi Watch Color.

Xiaomi Watch Color è ufficiale in Cina e sarà disponibile all’acquisto dal 3 gennaio

Xiaomi ha quindi presentato un nuovo smartwatch. Come suggerito dal nome stesso, Xiaomi Watch Color è un dispositivo pensato soprattutto per i giovani, dato che la sua peculiarità sarà per l’appunto la cura dei colori del cinturino. A detta dell’azienda, sarà possibile scegliere fra una vasta gamma di colori e sarà inoltre possibile combinare più colori tra loro.

Nonostante l’abbia annunciato ufficialmente, l’azienda cinese ha solo riportato che questo device sarà disponibile all’acquisto dal prossimo 3 gennaio e non ha rivelato nulla riguardo alle specifiche tecniche che troveremo a bordo del nuovo dispositivo. Tuttavia, le caratteristiche principali non dovrebbero discostarsi molto da quelle che troviamo a bordo degli ultimi smartwatch di casa Huami, cioè l’Amazfit GTR.

Se le specifiche dovessero essere effettivamente simili a quelle del GTR, allora troveremo a bordo un display circolare con una diagonale pari a 1.39 pollici e in risoluzione 454 x 454 pixel. Come caratteristiche essenziali per questa tipologia di prodotto, sul nuovo Xiaomi Watch Color non dovrebbero mancare la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il supporto al monitoraggio di diverse attività sportive ed il chip GPS.

Nel corso dei prossimi giorni, comunque, arriveranno sicuramente tutti i dettagli ufficiali in merito alla scheda tecnica di questo nuovo smartwatch a marchio Xiaomi.