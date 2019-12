La famosa piattaforma di messaggistica istantanea, Whatsapp, è in lavorazione da diverso tempo per introdurre un nuovo aggiornamento. La stessa piattaforma ha informato gli utenti che presto riceveranno una versione molto più innovativa con cui sarà possibile usufruire di alcuni vantaggi.

Il team di sviluppo dopo un duro e lungo lavoro introdurrà un aggiornamento molto potente che renderà l’applicazione ancora più sicura; tutti gli utenti che utilizzeranno l’applicazione noteranno una tutela della privacy maggiore. Inoltre, le loro chat saranno ancora più al sicuro per evitare eventuali attacchi hacker.

Whatsapp presto riceverà un nuovo aggiornamento: ecco quali saranno le novità introdotte

Questo aggiornamento che presto sarà introdotto nell’applicazione di Whatsapp sarà di una potenza mai vista prima; difatti, la piattaforma rischierà di perdere innumerevoli utenti poiché tantissimi smartphone non saranno idonei a riceverlo per via della sua potenza.

Secondo diverse notizie, il nuovo aggiornamento sarà introdotto da Febbraio dell’anno prossimo e gli utenti che saranno in possesso di uno smartphone piuttosto datato troveranno la loro applicazione completamente obsoleta. In particolar modo, coloro che non potranno più accedere alla famosa piattaforma di messaggistica istantanea saranno tutti coloro in possesso di:

Uno smartphone con sistema operativo Android con versione aggiornata a 2.3.7 o precedenti;

con versione aggiornata a 2.3.7 o precedenti; Uno smartphone con sistema operativo Apple con versione iOS aggiornata al 7 o precedenti.

Purtroppo alcuni utenti hanno già segnalato l’applicazione perché secondo la loro idea non è giusto introdurre un aggiornamento così potente da rendere l’app completamente obsoleta.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali dalla stessa applicazione per scoprire le sue intenzioni.