Unieuro temporeggia nel lancio di una nuova campagna promozionale, per questo motivo l’unico modo per risparmiare il più possibile consiste proprio nell’affidarsi agli sconti online, ovvero ai prezzi attivi esclusivamente sul sito ufficiale.

Gli acquisti, come potrete tranquillamente immaginare voi stessi, saranno effettuabili stando comodamente seduti sul divano di casa propria. La consegna a domicilio prevede sempre un costo aggiuntivo rispetto a quanto effettivamente mostrato a schermo, per risparmiare sempre di più consigliamo di richiedere la spedizione in negozio (gratuita indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino Unieuro: le offerte che nessuno si sarebbe mai aspettato

Sono oltre 424 i modelli di smartphone in promozione, come potete immaginare ce ne sono per tutti i gusti, per avere un’idea della portata degli sconti consigliamo di collegarsi a questa pagina, in quanto nell’articolo potremo indicarvi solamente una selezione dei migliori.

In particolar modo annoveriamo Xiaomi Mi A3 a 179 euro, Galaxy A70 a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 181 euro, Galaxy A50 a 299 euro, Galaxy S10e a 479 euro, Galaxy A10 a 141 euro, Xiaomi Redmi 8 a 149 euro, Huawei P30 Lite a 263 euro, Galaxy Note 10+ a 989 euro, Huawei P Smart 2019 a 199 euro, Galaxy S8 a 399 euro o Huawei Y6 2019.

Le soluzioni non si limitano ovviamente alla sola categoria merceologica degli smartphone, ma ricoprono anche notebook, accessori per il computer, grandi e piccoli elettrodomestici, televisori, tablet e altro ancora. Non sono state poste limitazioni alla validità della promozione, ciò implica che i prezzi potrebbero tranquillamente cambiare da un giorno con l’altro.