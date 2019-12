In concomitanza con i giorni successivi alle festività natalizie, Expert ha lanciato un volantino Fuoritutto dalle offerte molto interessanti e dagli sconti definiti addirittura “pazzi”. Al suo interno si trovano prezzi validissimi su alcuni dispositivi di prima fascia.

La campagna promozionale che andremo a discutere non è attiva ovunque sul territorio nazionale, ma risulta essere disponibile esclusivamente nei punti vendita del socio GAER (non sul sito ufficiale o altrove) a partire dal 27 dicembre 2019. Tutti coloro che acquisteranno potranno anche richiedere un finanziamento da restituire in 10 o 20 rate fisse mensili ad interessi zero.

Volantino Expert: il risparmio è incredibile

L’attenzione di Expert non si è rivolta all’intero panorama degli smartphone attualmente distribuiti in Italia e nel mondo, ma si è concentrata esclusivamente sui prodotti appartenenti ad una fascia medio-bassa del mercato (con l’eccezione dello Xiaomi Mi Note 10 da 599 euro).

Uno dei prezzi più interessanti riguarda lo Huawei Nova 5T, modello di ultimissima generazione acquistabile con un esborso veramente ridotto, soli 399 euro (rispetto ad un listino che si aggira attorno ai 499 euro). Il risparmio passa anche per i terminali come Huawei P30 Lite a 269 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A50 a 279 euro o anche lo Xiaomi Redmi 7A a 99 euro.

Se interessati ai fitness tracker, segnaliamo che è inoltre possibile acquistare il Fitbit Charge 3 a 119 euro. Per maggiori informazioni rispetto al volantino Expert discusso nel nostro articolo, aprite le pagine che trovate elencate qui sotto nel dettaglio.