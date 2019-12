L’operatore 3 Italia sta attualmente tentando alcuni dei suoi ex clienti che hanno in precedenza lasciato il consenso commerciale, proponendo loro una nuova offerta. Quest’ultima è stata denominata Play 50 Rock.

L’offerta in questione è al momento disponibile solamente nei 3Store e nei Negozi autorizzati per alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’SMS informativo, che attivano la SIM con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero.

Torna in 3 Italia con la Play 50 Rock

L’offerta winback Play 50 Rock prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet al mese alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di soli 8.99 euro al mese con un costo di attivazione di 6.99 euro. Mentre il costo di una nuova SIM 3 Italia è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Offerta esclusiva! 50 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 8,99 euro al mese. Corri nei 3Store per attivare Play 50 Rock. Info e privacy su tre.it/play50rock“. La Play 50 Rock è compatibile con il piano tariffario a consumo Power29 che prevede una tariffa di 29 centesimi al minuto senza scatto alla risposta, 29 centesimi per ogni SMS e 20 centesimi per ogni MB utilizzato, in caso di extrasoglia.

Il piano base appena descritto ha un costo di 2.17 euro al mese con addebito sul credito residuo solamente nel caso in cui venga disattivata l’offerta appena descritta. Vi ricordo che dal 18 novembre scorso il servizio “ti ho cercato” non è più abilitato di default per le nuove attivazioni, i clienti che vorranno potranno comunque attivarlo in seguito. Per scoprire tutte le altre offerte dell’operatore, non vi resta che visitare il suo sito ufficiale.