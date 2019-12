Un nuovo brevetto depositato da Sony mostra una sorta di nuovo controller per Playstation. Le immagini di brevetto mostrano anche due pulsanti posteriori o paddle sul controller. Il design di queste immagini sembra contraddire un altro brevetto precedentemente presentato. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni ufficiali sulla prossima generazione, i nuovi brevetti continuano a mostrare piccoli detttagli di ciò che potrebbe accadere in futuro. Oggi, è emerso un nuovo brevetto che è stato depositato il 26 dicembre dalla Sony.

Anche questo brevetto è simile all’idea di un recente allegato annunciato da Sony per DualShock 4. Il brevetto aggiunge due nuovi pulsanti che possono essere programmati attraverso una schermata OLED. Il posizionamento dei pulsanti è diverso però. Vale anche la pena notare che la porta di ricarica è per un mini cavo USB, mentre il controller PlayStation 5 è già confermato per utilizzare la ricarica USB-C.

Playstation, il prossimo dualshock potrebbe essere diverso

Anche questo è in conflitto con un precedente brevetto che mostrava una possibile occhiata al controller PlayStation 5. Questo brevetto era abbastanza simile al DualShock 4, tuttavia mancava di una barra luminosa e non c’erano indicazioni di pulsanti o paddle aggiuntivi sul retro. È del tutto possibile che questo nuovo brevetto riguardi un design DualShock 4 rivisto che incorpora semplicemente nuove funzioni rilasciate nel 2020.

Indipendentemente da ciò, Sony non ha ancora confermato ufficialmente il controller PlayStation 5 come DualShock 5. Forse ci vorrà un pò per avere un’idea chiara di come sarà il prossimo joystick e, probabilmente, non lo scopriremo fino a quando la società rivelerà al mondo la console di prossima generazione. Non ci resta che attendere.