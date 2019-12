Epic Games terrà un evento di Capodanno a Fortnite, che è qualcosa che tutti si aspettano. Ciò che non si sa in questo momento è quanto grande sarà l’evento che introdurrà Epic. Alcuni si chiedono se Epic stia pianificando di riformulare l’evento dell’anno scorso con il 2020 al posto del 2019, mentre altri sperano che verrà introdotto qualcosa di completamente nuovo.

Le perdite finora indicano che l’evento stesso sarà per lo più lo stesso dell’anno scorso. Tuttavia, sembra che ci saranno alcuni nuove skin. La settimana scorsa, un giocatore di Fortnite ha notato ciò che sembrava essere parte di una palla da discoteca durante delle riprese del gioco utilizzando la funzione di riproduzione.

Fortnite si prepara per accogliere l’evento di capodanno

Questa scoperta ha indicato che Epic potrebbe progettare di riportare l’evento della discoteca dell’anno scorso, di cui alcuni giocatori sono entusiasti e altri trovano noioso o fastidioso.

Non ci sono conferme a questo punto che Epic riporterà la palla da discoteca, ma se lo fa, è probabile che la società lo modificherà in base al feedback dei giocatori dell’anno scorso. Potremmo vedere il ritorno di Disco Domination LTM. Epic inoltre potrebbe introdurre una modalità a tempo limitato completamente nuova o, ovviamente, potrebbe non rilasciare affatto una modalità speciale.

Un giocatore di Fortnite, “Lucas7yoshi”, ha pubblicato alcuni leak sull’atteso evento di Capodanno. Ha spiegato che probabilmente sarà simile a quello che i giocatori hanno visto l’anno scorso. L’account ha anche condiviso due immagini di skin di armi che apparentemente saranno rilasciati in tempo per il nuovo anno.

Una di queste, quella scura con i fuochi d’artificio sul lato, è disponibile come ricompensa nell’evento Winterfest. L’altra skin verrà rilasciata nell’Item Shop del gioco, in base alla perdita, il che significa che dovrai spendere V-Bucks per ottenerlo.