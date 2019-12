Tenere sotto scacco Vodafone è davvero impossibile, o almeno lo era fino a pochi mesi fa. Da quando Iliad a cominciato a carburare rapidamente con le sue promozioni e ad ottenere nuovi utenti, la situazione è cambiata in maniera all’apparenza irreversibile.

Ovviamente tante persone vedendo i prezzi di questa nuova azienda hanno abbandonato anche un colosso come Vodafone, che però ora punta a riprendersi ciò che era suo. Quando si parla dunque di irreversibile, non fatelo con Vodafone, azienda che è pronta a cambiare di nuovo tutta la situazione e a riprendersi la vetta. Per farlo ovviamente ha pensato a qualche situazione comoda per il rientro degli utenti, come alcune offerte. Queste, ovvero quella della linea Special, sono state proposte a prezzo incredibile ed ora bisogna approfittarne.

Vodafone lancia 3 offerte clamorose, i prezzi non erano mai stati così bassi prima di ora

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB