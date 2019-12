Per tutti i clienti Sky ci sono importanti novità nel corso di questa stagione natalizia. Nel corso di queste settimane vi abbiamo a lungo parlato delle offerte ad hoc presentata dalla pay tv satellitare per tutti i possibili nuovi clienti. In questo articolo riassuntivo, è possibile scoprire quelle che sono le iniziative pensate per chi ancora non ha un regolare abbonamento.

Sky ha due regali anche per tutti coloro che non sono clienti

Le novità di Sky però non riguardano soltanto chi ancora non è clienti. In linea con i precedenti anni, infatti, il team commerciale della pay tv vuole premiare anche la fascia di utenti storici. Attraverso il servizio Extra ci sono ancora più occasioni da sfruttare per questo Natale. Numerosi clienti possono, ad esempio, scegliere questi due regali davvero esclusivi.

Il primo dono riguarda il decoder di nuova generazione, Sky Q. Gli abbonati che ancora non possiedono questo dispositivo potranno acquistarlo ad un costo di tutto vantaggio. Il prezzo una tantum è fissato a soli 49 euro (anziché 99 euro) per gli utenti Sky da più di sei anni con programma Extra attivo. Per la visione del decoder Sky Q non sono inoltre previsti costi aggiuntivi sull’abbonamento mensile.

I clienti Sky possono inoltre ricevere un importante occasione per completare la visione di tutti i pacchetti. Gli utenti Sport e Calcio potranno attivare il ticket Cinema ad un prezzo di tutto vantaggio: solo 8,90 euro ogni trenta giorni al posto di 16,90 euro.