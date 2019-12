L’operatore telefonico virtuale Poste Mobile lancia in commercio delle nuove offerte telefoniche; i consumatori intenzionati a cambiare operatore e tariffa telefonica per il proprio smartphone possono consultare le tre nuove proposte dell’operatore telefonico virtuale.

Poste Mobile: in commercio tre nuove fantastiche offerte telefoniche

L’operatore telefonico virtuale propone tre tariffe telefoniche differenti per soddisfare qualsiasi esigenza dei consumatori; la prima tariffa telefonica disponibile è Creami Style con cui garantisce 500 credit da utilizzare per chiamate e messaggi, e 5GB di Internet per navigare alla massima velocità in rete con il 4G.

I consumatori interessati possono attivare l’offerta direttamente online sul sito ufficiale www.postemobile.it sostenendo un costo di attivazione pari a 20,00 Euro, di cui 10,00 Euro sono per la ricarica telefonica; l’operatore telefonico virtuale propone questa offerta a 5,00 Euro al mese.

La seconda offerta telefonica disponibile è Creami WeBack con cui il gestore telefonico offre: credit illimitati da utilizzare per SMS e minuti, e 50GB di Internet per navigare in rete alla massima velocità. Il prezzo mensile è pari a 9,99 Euro e anche in questo caso è necessario sostenere un costo iniziale di 20,00 Euro, di cui 10,00 Euro sono sempre per la ricarica telefonica.

Infine, Poste Mobile, propone la tariffa Creami Relax 100 con cui offre: credit illimitati da utilizzare per SMS e chiamate, e 100GB di traffico dati. Il costo della tariffa telefonica da sostenere è pari a 10,00 Euro al mese, per chi rimane fedele dal quarto mese scende a 9,00 Euro e infine dal settimo mese in poi si abbassa ancora di più: a 8,00 Euro al mese.