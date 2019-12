Iliad ha due promozioni segrete sul sito ufficiale, si parte da 4 euro

Il resoconto annuale di Iliad e ormai positivo da diverso tempo, dal momento che le sue promozioni continuano a riscuotere un gran successo. Le altre aziende sanno di dover stare in guardia continuamente quando si tratta di rapportarsi a questa nuova realtà che sta infatti stupendo.

Da diverso tempo le persone tendono a cambiare gestore e a valutare Iliad come prima proposta, dal momento che le sue offerte risultano davvero convenienti. Non a caso in un solo anno e mezzo di attività l’azienda è riuscita a raggiungere oltre 4,5 milioni di utenti, i quali nel 98% dei casi sarebbero soddisfatti. Questi i dati secondo l’ultima pubblicità lanciata in tv dal colosso proveniente dalla Francia che però ad oggi si attesta come un gestore italiano a tutti gli effetti. Le promo disponibili, rispetto a quanto credono attualmente gli utenti, sono tre e quindi ce ne sono altre due oltre alla classica Giga 50.

Iliad: sul sito ufficiale sono disponibili altre due promozioni con tutti i contenuti inclusi, si parte da 4,99 € al mese per sempre

Grazie a Iliad coloro che volevano cambiare gestore hanno avuto terreno fertile per farlo in qualsiasi momento, e tuttora potrebbero farlo. Attualmente infatti il gestore comprende sul suo sito ufficiale altre due promozioni che in realtà sono state già viste tempo addietro.

Stiamo parlando della Giga 40 e della promo Solo Voce. Entrambe godono di minuti ed SMS illimitati verso tutti, mentre la prima aggiungi e 40 giga di traffico dati in 4G. Queste due offerte e costano rispettivamente 6,99 € al mese per sempre e 4,99 € al mese per sempre.