In questo periodo un virus molto pericoloso diffuso su YouTube sta mettendo a dura prova la pazienza e l’attenzione dei consumatori che, ogni giorno, si ritrovano a guardare i video dei propri beniamini. Il rischio di subire il furto dei dati sensibili è molto alto.

Per una volta non stiamo parlando di una truffa legata al phishing, come accade per gli istituti di credito o per postepay, ma di un vero e proprio virus/malware che potrebbe andare ad infettare il vostro dispositivo portatile o computer desktop. Tutto ruota attorno ad un banner pubblicitario malevolo visualizzato direttamente nei video che potreste avviare su YouTube, stando a quanto trapelato, infatti, un inserzionista avrebbe inserito un elemento che si scaricherebbe in automatico sul dispositivo, andando di fatto a modificare le librerie dello stesso; a questo punto avvierebbe il download di un altro programma (senza ovviamente che l’utente se ne accorga), con la conseguente installazione di un sistema malevolo che porterà il cybercriminale a spiare le vostre attività, i dati sensibili, nonché a rubare le password che potreste andare a digitare nei periodi successivi.

YouTube: un banner malevolo porta al furto dei dati sensibili

Le soluzioni per evitare di incappare nel problema non sono moltissime, la più estrema sarebbe ovviamente quella di non cliccare alcun banner (sopratutto quelli che promettono il download di programmi di terze parti), ma sappiamo essere cosa quasi impossibile. Se utilizzate un computer consigliamo caldamente l’installazione di un antivirus, e di tenerlo sempre il più aggiornato possibile, in modo da non farvi cogliere impreparati.