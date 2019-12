Un nuovo giorno è iniziato e ancora una volta i cyber criminali hanno trovato una soluzione per mettere in pericolo gli utenti del web. Tra e recenti ma infatti effettuati da questa serie di persone, rientrano anche degli attacchi che sfruttano il nome di YouTube e che hanno messo e che continuano a mettere in pericolo diversi utenti. In diffusione attraverso la chat di Facebook, Facebook Messenger, tale messaggio nasconde al suo interno un virus che oltre ad infettare il computer deludente, spinge anche i suoi amici e i suoi parenti a fare lo stesso: ecco in che modo.

YouTube utilizzato come capro espiatorio dagli hacker: ecco come

Il pericoloso messaggio attualmente in circolazione ha creato diversi problemi ad una serie di utenti a causa della forma in cui esso è stato concepito. Come già detto, questo si sta diffondendo attraverso Facebook Messenger e prevede al suo interno dei link che se aperti non riconducono a YouTube ma bensì abbiamo un download.

Per essere più precisi possiamo informare i nostri lettori che il messaggio si presenta come una richiesta di visualizzazione per un video presente su YouTube. una volta cliccato il link segnalato come collegamento diretto della piattaforma video, però, non si accede al famoso portale dei filmati ma, bensì, si avvia il download di un virus molto pericoloso. Per assicurarne la sua diffusione, chi lo ha ideato ha pensato bene di introdurre all’interno del virus anche un meccanismo in grado di generare dei messaggi come quelli appena citati ed dei post su Facebook che mettono in pericolo amici e familiari poichè attraverso tag pubblici si attirerà sempre più utenza a cliccare il link sbagliato.