Come per gli anni scorsi, anche quest’anno il Natale non sarà avaro di omaggi e regali per tutti i clienti Vodafone. Il gestore inglese si è dato l’obiettivo di aumentare la sua popolarità non solo verso chi non è ancora cliente, ma anche verso chi già ha scelto una delle classiche ricaricabili. Per questa fascia di pubblico, il team commerciale della compagnia ha scelto una una speciale iniziativa legata ad internet.

Vodafone, 50 Giga ogni mese per un anno a costo zero

Tante persone, proprio in questi giorni, potranno attivare l’iniziativa chiamata “50 Giga Free”. Il gestore garantisce al suo pubblico una soglia aggiuntiva di 50 Giga rispetto alla quota già presente con la propria ricaricabile. I 50 Giga sono completamente gratis e cosa più importante si rinnovano di mese in mese, per la durata massima di un anno dal momento dell’attivazione.

Ad oggi, 50 Giga Free è uno dei migliori regali di Natale pensati da Vodafone per tutti quelli che già hanno attivato una SIM card. Possono accedere a tale iniziativa gli utenti che nei giorni precedenti hanno ricevuto un SMS informativo. L’attivazione della promo è molto semplice: basta rispondere Sì allo stesso messaggio del gestore. In alternativa, si può verificare la presenza dell’iniziativa sull’area riservata dell’app MyVodafone.

I 50 Giga di questa iniziativa non possono essere utilizzati con le nuove reti 5G. Sarà invece possibile utilizzare 4,5G ed hotspot personale. La 50 Giga Free si disattiva in maniera automatica alla fine dell’anno promozionale.