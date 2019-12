Iliad non è un gestore da grosse pretese nei confronti degli utenti. Con appena 7,99 euro al mese continua ad offrire la sua promo migliore. Attraverso la “Giga 50” ognuno di noi ottiene il necessario per stare online in tutta tranquillità in Italia ed Europa con chiamate, SMS ed Internet 4G. Ultimamente la rete è stata migliorata con un intervento ad hoc proposto in anticipo rispetto al 5G.

Il fatto che il gestore non sia pretenzioso nei confronti dei clienti non vuol dire che non aspiri a grandi traguardi commerciali e di marchio. Il brand, difatti, ha rapidamente acquisito popolarità grazie ai suoi servizi gratuiti. Il prossimo step punta ad affiancare il segmento delle telefonia mobile a quello della telefonia fissa. Benedetto Levi – attuale Amministratore Delegato del gruppo Iliad – ha definito una timeline ben precisa per l’accesso in rete ai servizi in Fibra Ottica. Ecco che cosa è stato detto al riguardo.

Iliad anche nella telefonia fissa: guai per TIM, Wind Tre, Vodafone e Fastweb

A partire dal 2021 l’operatore francese conta di inserire un listino di inaspettate novità per la sua rete. In vista del 5G si prefigge lo scopo di consolidare un piano per Internet ad alta velocità anche da casa. Le dinamiche non sono perfettamente chiare ma sappiamo che la road map avrà termine entro il prossimo 2024 con l’accesso a tutta una serie di servizi di rete alternativi per la telefonia residenziale. Non ci sono più segreti e non aspettiamo altro che scoprire come andrà a finire.

Le ultime discussioni fatte in in merito al perfezionamento della rete sono chiaro sintomo di una volontà di crescita inarrestabile nel nostro Paese. Il 98% dei clienti si è già professato fermo sostenitore della nuova politica commerciale dell’azienda. Potrebbero arrivare ulteriori consensi in vista di uno scenario che muta profondamente con la rete di quinta generazione. Restate insieme a noi per scoprire di più.