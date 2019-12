Expert ha recentemente lanciato uno dei migliori volantini degli ultimi anni, fino al 23 dicembre è stata attivata una campagna promozionale SottoCosto davvero ricchissima di offerte e di prezzi bassi tra cui poter scegliere per cercare di risparmiare il più possibile.

L’idea va a contrastare le crescenti soluzioni delle dirette concorrenti del mercato, Unieuro e MediaWorld hanno davvero giocato il tutto per tutto, ma gli “Orange Bells SottoCosto sotto la stella” possono far sognare anche il consumatore più esigente. Gli acquisti sono effettuabili sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma ricordare che le scorte sono davvero limitate.

Volantino Expert: con il SottoCosto le offerte fanno impazzire gli utenti

Il maggiore risparmio si ha con i terminali appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, per questo motivo potrà tornare sicuramente utile acquistare uno Xiaomi Redmi Note 8T a soli 199 euro, passando anche per l’incredibile Xiaomi Mi 9 a 399 euro. Optando invece per un dispositivo di casa Oppo, ecco spuntare un Reno A5 2020 a 159 euro o un Reno A9 2020 a soli 199 euro.

Le offerte ovviamente non terminano qui, molto interessanti anche le possibilità d’acquisto di Samsung Galaxy Watch Active 2 a 319 euro o il più economico Galaxy Fit E a 29,99 euro. Per ogni altra informazione in merito alla corrente campagna promozionale, ecco nel dettaglio il volantino Expert descritto in ogni sua parte ed attivo fino al 23 dicembre 2019 anche sul sito ufficiale.