Il mondo automobilistico francese si è animato nel mese di maggio 2023, con un aumento rilevante delle vendite di auto elettriche. Nonostante il contesto economico ancora incerto, le nuove immatricolazioni hanno registrato un incremento del 15%, portando il totale a 145.000 veicoli. Anche se ancora inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia. Tra i modelli più gettonati, spiccano la Tesla Model 3. Ma anche la Fiat 500 elettrica e la Peugeot E-208. Confermando l’interesse crescente per le vetture a zero emissioni.

A tal proposito Tesla si conferma leader indiscussa del settore. Con oltre 4.000 mezzi immatricolati solo in Francia nel mese di maggio. La Model3 e la ModelY continuano a riscuotere successo, con un totale di 2.704 e 1.111 vendite rispettivamente. La rinomata azienda americana sta dunque mantenendo una posizione di predominio nel mercato francese.

Sfide e opportunità per i produttori di auto

Al modello sopra citato seguono altre due auto molto conosciute. Ovvero Fiat e Peugeot che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto nella classifica delle vendite. La Fiat500 elettrica, in particolare, ha conquistato il cuore dei consumatori francesi con 2.601 unità vendute. Mentre la PeugeotE-208 ha registrato 1.914 immatricolazioni. Confermando il crescente interesse del pubblico per le vetture nazionali.

Malgrado il trend positivo nel settore delle automobili ad energia, alcuni produttori si trovano ad affrontare sfide complesse. Renault, ad esempio, ha registrato un aumento delle vendite del solo 6% rispetto all’anno precedente. Risultando il quarto costruttore per volumi di commercialista di vetture in Francia. La casa automobilistica ha subito poi il confronto con concorrenti come Tesla, Fiat e Peugeot, che hanno registrato crescite molto più sostanziose. La RenaultMegane, pur mantenendo un margine sul totale delle vendite dell’anno, si è trovata superata dalla concorrenza. In particolare dalla TeslaModelY che ha raggiunto un record di 13.405 acquisti complessivi. Ad ogni modo, l’industria automobilistica francese rimane resiliente e proiettata verso il futuro. Con l’introduzione di nuovi modelli e una crescente consapevolezza ambientale.