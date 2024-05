BMW svela la nuova M4 CS: eccellenza sportiva da 540 CV

BMW mostra finalmente a noi curiosi e amanti di auto sportive la nuovissima M4 CS. Questa si posiziona sopra la M4 e la M4 Competition, ma al contempo sotto la M4 CSL. La nuova vettura darà a chi la guida una sensazione esaltante, grazie alle sue favolose prestazioni potenti e al design dalle linee aggressive.

La nuova BMW M4 CS possiede un peso molto ridotto rispetto ad altri modelli. Ciò è possibile grazie all’utilizzo di carbonio da parte della società per elementi come tetto, cofano, splitter anteriore, prese d’aria e spoiler. L’auto, nel complesso, ha “perso” 20 kg (altro che dieta) in confronto alla M4 Competition Coupé. Anche il sistema di scarico è stato rivisitato per questioni di peso, optando per un silenziatore posteriore in titanio.

Leggerezza estrema e design super sportivo per la nuova BMW

La M4 CS si distinguerà sulla strada per la sua griglia a doppio rene senza cornice, che richiama in modo chiaro il design della M4 CSL. I cerchi in lega leggera sono disponibili in due tonalità particolari, Bronzo Oro opaco o Nero opaco, contribuendo nel creare un aspetto sportivo ed accattivante. All’interno, invece, la nuova BMW presenta il giusto mix di lusso sfrenato, tecnologia e la sportività che vediamo esternamente. Il BMW Curved Display si trova proprio al centro per un miglior controllo. Esso comprende uno schermo da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione digitale ed un secondo display da 14,9 pollici per il sistema infotainment. Il volante M in Alcantara e i sedili M Carbon rivestiti in pelle Merino aggiungono poi un tocco in più di prorompente raffinatezza.

Dotata di un motore 6 cilindri biturbo da 3 litri con tecnologia M TwinPower Turbo, la BMW M4 CS raggiunge una potenza di ben 550 CV ed una coppia massima di 650 Nm. Ciò le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e di raggiungere una velocità di 302 km/h. La BMW ha modificato anche l’handling cosicché si possa avere un controllo sempre perfetto su qualsiasi terreno della vettura. Gli ammortizzatori a controllo elettronico delle sospensioni adattive M, inoltre, regalano all’auto una configurazione specifica per affrontare al meglio sia la strada che la pista. Questo modello darà sicuramente filo da torcere alle altre auto sportive sul mercato.