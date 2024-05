Nuovo Volkswagen California: il Camper diventa ibrido plug-in

Volkswagen mostra finalmente come sarà il suo nuovo California. Parliamo di un favoloso mini camper basato sulla versione del multivan T7. L’azienda ha creato con il California un mezzo con cui viaggiare avente uno spazio maggiore ed ancora più versatile e innovativo. Questo camper, seppur compatto, donerà a chi ama il campeggio tutti i comfort per passare splendide serate sotto le stelle.

Il nuovo California arriva con la possibilità di scegliere anche un powertrain ibrido Plug-in. Esso sarà disponibile per le prevendite a partire da giugno 2024 e le prime consegne previste per la seconda metà dell’anno, quindi purtroppo dopo l’estate. I dettagli sui prezzi nel mercato nostrano non sono stati condivisi, eppure sono già molti gli appassionati ad aver espresso tutto il loro entusiasmo per questo fantastico camper.

Un modo innovativo di viaggiare con il nuovo mini camper California

Avente una lunghezza di 5.173 mm e una larghezza di 1.941 mm, il nuovo camper mini California presenta più spazio rispetto al modello precedente. L’altezza interna è invece la stessa, par a 1.297 mm con il tetto chiuso e di 2.108 mm con il tetto aperto. Le migliorie nella dimensione consentono più versatilità ed un comfort superiore per chiunque lo acquisti. Le diverse versioni del California hanno una gamma di opzioni differenti, ideate per adattarsi alle esigenze di ogni singolo viaggiatore. Tutte le versioni posseggono un tetto a soffietto e una grande apertura frontale. Oltre tali dettagli, il camper ha anche due ulteriori aperture laterali nel soffietto e porte scorrevoli sui lati.

Questa volta il California ha sedili singoli al posto del divanetto posteriore. Questi possono essere posizionati individualmente per massimizzare lo spazio. Il camper mini Volkswagen, poi, è dotato di una centralina nel montante C lato passeggero che consente di gestire tutte le funzioni del veicolo tramite un display o direttamente con lo smartphone. Dal lato estetico e di colorazioni, il California nuovo sarà acquistabile in più varianti bicolor e con diverse tipologie di cerchi in lega.