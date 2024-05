BMW, futuro incerto per le auto a diesel: probabile abbandono

Che l’industria automobilistica stia attraversando un periodo così ricco di cambiamenti da risultare difficile restare al passo è cosa ben nota, non solo per noi appassionati ma anche per le aziende stesse. L’obiettivo di tutte le società produttrici di auto è uno solo: ridurre il livello di emissioni nocive e spingere verso l’adesione ad una mobilità maggiormente sostenibile. Tale cambiamento non è così semplice e nemmeno tanto veloce considerando i veicoli a combustione ancora in circolazione e la poca presenza di auto elettrificate. Ciò è dimostrato dal difficile declino del motore termico e, in particolare, del diesel.

L’Unione Europea sogna il raggiungimento una mobilità completamente ecologica entro il 2035. Probabilmente questo però resterà solo un sogno. Tale obiettivo sembra essere troppo lontano per essere raggiunto. Le difficoltà di mercato e di produzione hanno reso evidente che una transizione così veloce, in poco più di 10 anni, è al momento irrealizzabile. Ciò non toglie che le aziende continueranno a lavorare per la costruzione di modelli più sostenibili e che molte stiano prevedendo di abbandonare il diesel e altre fonti dannose.

BMW cambia strategia per il futuro abbandonando il diesel?

BMW, in questa situazione delicata, ha deciso di adottare una strategia più cauta. Il brand bavarese ha scelto di non abbandonare completamente i motori termici, sia a benzina che a diesel. C’è però un ma in questa strategia. Proprio il diesel sta cominciando a procurare preoccupazioni.

Il diesel, una volta tanto popolare, sta perdendo terreno. Ciò è dimostrato dai dati condivisi da Acea che evidenziano un declino nelle vendite. Tale trend non sembra destinato a cambiare rotta. I nuovi sistemi ibridi e il miglioramento dei motori a benzina stanno rendendo sempre meno allettanti le auto diesel. Dati i numeri, la BMW ha cominciato a valutare l’opportunità di adeguarsi alle dinamiche nuove di mercato. La strategia attuale, con la produzione di modelli alimentati a diesel calante, potrebbe essere la giusta soluzione. Il futuro del diesel nel settore auto rimane incerto, ma BMW è determinata a navigare queste acque tumultuose, almeno per ora.