Vodafone Silver, la gamma di promo mobili fino a 200 GB con regalo

Ogni giorno è quello buono per scegliere un nuovo gestore mobile di telefonia ma questa giornata potrebbe essere la più prolifica di sempre. Per chi non se ne fosse accorto, Vodafone dispone ancora delle migliori offerte per avere a disposizione tanti minuti, messaggi e giga. Sono ritornate quelle promo Silver che includono al loro interno tutto il meglio, a partire dalla qualità della rete fino al prezzo mensile.

La fine dello scorso anno era stata fondamentale per il rilancio di questo provider, che nonostante fosse uno dei migliori di sempre aveva perso un po’ di terreno. Vodafone adesso è tornata e lo ha fatto con le sue migliori promo Silver.

Vodafone, con queste Silver si può svoltare: ecco le due promo del mese

La più importante è sicuramente la prima che dispone del maggior numero di contenuti e della qualità di rete superiore, ma le altre due non sono da meno.

Chi vuole avere il massimo deve andare spedito sulla nuova Silver 150, promo con cui Vodafone mette in ginocchio la concorrenza. Al suo interno, chi la sceglie, può trovare minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 150 giga in 4G.

La seconda offerta fa sempre parte della stessa gamma ma si chiama Silver 100, con all’interno minuti illimitati, 200 messaggi e 100 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente 9,99 € al mese e di 7,99 € al mese. Solo per la prima mensilità Vodafone concederà a tutti l’opportunità di pagare solo 5 €.

Da non dimenticare la grande opportunità con SmartPay: scegliendo questo servizio gratuito per la ricarica automatica, si possono ottenere 50 giga in più tutti i mesi. Chiaramente questi sono cumulabili con quelli presenti nelle offerte mobili.

Queste offerte sono disponibili solo ed unicamente per quegli utenti che decidono di abbandonare un gestore virtuale o Iliad. Vodafone ha infatti contrassegnato come obiettivi queste due fazioni che stanno ormai dominando da tempo il mondo mobile.