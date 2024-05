La trasformazione delle dinamiche di Google Search è un tema sempre più dibattuto. Negli ultimi tempi, si è parlato spesso dei cambiamenti nei contenuti sponsorizzati. Ma ora sembra che anche i risultati di ricerca stiano subendo una metamorfosi, diventando più omogenei e meno diversificati rispetto al passato. Un elemento che sta scomparendo gradualmente è il numero di risultati di ricerca, precedentemente visualizzato tra la barra per la digitazione e il primo risultato. Tale valore, spesso compreso nell’ordine dei milioni, indicava quanti riferimenti erano stati trovati per una specifica query. Anche se non sia più visibile immediatamente, è ancora accessibile tramite la scheda “Strumenti”. Raggiungibile cliccando sul pulsante omonimo sulla destra della barra di ricerca.

Google: maggior pulizia o minore trasparenza?

Per il grande pubblico, questa piccola novità introdotta da Google potrebbe sembrare un cambiamento trascurabile. Ma non è così, poiché questo elemento rappresentava una sorta di “ diversità” all’interno dei risultati ottenuti. La sua scomparsa potrebbe segnare la perdita di un pezzo di storia digitale, che potrebbe, con il passare del tempo, svanire del tutto. In più , il numero di risultati di ricerca era una delle poche metriche disponibili per valutare la qualità e la varietà dei link proposti da Google. In un periodo in cui la materia delle informazioni online è oggetto di discussione e di dubbi, questa modifica solleva interrogativi sulla trasparenza del processo di ricerca e sulla possibilità che ulteriori cambiamenti siano in arrivo.

La domanda che emerge spontanea è se questa modifica sia finalizzata a rendere la pagina più pulita ed efficiente o se possa compromettere la trasparenza e la diversità dei risultati. Di conseguenza alcuni potrebbero accogliere positivamente un’interfaccia più ordinata, altri invece potrebbero essere preoccupati per la mancanza di indicazioni sul numero di risultati trovati. In un contesto in cui la fiducia nell’informazione online è cruciale, è importante monitorare attentamente gli sviluppi futuri e valutare l’impatto di tali cambiamenti.