L’operatore telefonico italiano TIM continua a sfidare i suoi rivali. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo, proponendo due super offerte di rete mobile rivolte a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai rivali WindTre e Vodafone. Le offerte in questione si chiamano TIM Power Special Pro e TIM Power Pro 5G. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

TIM sfida i rivali WindTre e Vodafone con ben due nuove super offerte mobile

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo due nuove super offerte per contrastare i suoi rivali. Come già accennato in apertura, una di queste offerte è TIM Power Special Pro. Quest’ultima è rivolta a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici WindTre e Very Mobile.

Nello specifico, l’offerta include fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 150 mbps in download e 130 mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta arriva ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS sempre verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà di 9,99 euro al mese.

Come già detto, l’operatore telefonico TIM sta anche proponendo un’altra super offerta dedicata però a tutti i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore rivale Vodafone. L’offerta in questione si chiama TIM Power Pro 5G. Come suggerisce anche il nome, in questo caso gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include sempre minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri. Per questa offerta, il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 12,99 euro al mese. Per entrambe le offerte sarà possibile scegliere di pagare tramite credito residuo.