La casa automobilistica coreana Kia si sta preparando al lancio ufficiale del suo nuovo SUV elettrico, parliamo di Kia EV3, dopo aver diffuso alcuni render ufficiali il mese scorso, ora l’azienda si prepara al lancio ufficiale con la presentazione fissata per il 23 Maggio, data dunque che vedrà il sipario alzarsi sulla vettura.

Il nuovo SUV di Kia

La vettura era stata leggermente svelata grazie ai numerosi concept che a quanto pare hanno trovato conferma, si parla infatti di un design simile a quello della EV9 con però i fari a LED a forma di Y. Ovviamente le dimensioni complessive saranno più piccole.

Kia sembra proseguire imperterrita con la filosofia “Opposites United”, sugli interni non si sa nulla di ufficiale però i render precedenti hanno permesso di capire che all’interno sarà presente un ampio display come base per l’infotainment che gestirà tutta la strumentazione di sistema.

Per quanto riguarda la meccanica invece, si sa poco ma è altamente probabile che si baserà sulla E-GMP del gruppo Hyundai, per sapere i dettagli su prestazioni, autonomia e ricarica dovremo invece attendere la data di lancio ufficiale, dunque due settimane, durante le quali difficilmente arriveranno altre dichiarazioni dal momento che rovinerebbero l’hype generale.

Ecco quanto affermato da Kia direttamente: “Destinato ad ampliare l’offerta dei veicoli elettrici KIA e ad estendere al segmento dei SUV compatti l’esperienza degli EV di punta del brand, EV3 viene proposto come una soluzione più accessibile per coloro che intendono passare alla mobilità elettrica, imprimendo una forte accelerazione alla transizione globale verso la mobilità sostenibile.“.

Si tratta dunque di un ulteriore passo in avanti verso la democratizzazione delle auto elettriche dal momento che le ridotte dimensioni consentiranno di ridurre il prezzo, fermo restando che parliamo di un SUV dunque comunque di auto non propriamente a buon mercato, ora non rimane che attendere.