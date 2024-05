Quando si tratta di vetture elettriche, c’è una specie di mito che circola online e tra gli chi è appassionato di mobilità sostenibile. Parliamo della possibilità di non pagare il bollo auto. Davvero esiste l’esenzione o si tratta soltanto di una leggenda metropolitana? Se davvero esistesse, durerebbe per sempre o esistono regole precise? Siamo qui proprio per scoprirlo, data la tanta confusione sull’argomento.

Il bollo auto, in realtà chiamata Tassa Automobilistica Regionale, varia da regione a regione nel nostro Paese. Che significa? Semplicemente che le regole possono cambiare a seconda della propria residenza. Ma passiamo alla risposta che tutti voi cercate: ebbene sì, è effettivamente possibile non pagare il bollo. Questo vale per le auto 100% elettriche e solo in alcune regioni italiane.

Esenzione dal bollo per sempre o per 5 anni

In Lombardia e in Piemonte è prevista un’esenzione permanente. Ciò vuol dire che l’imposta del bollo per le auto elettriche non dovrà mai essere pagato. In altre zone, come il Veneto, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e molte altre regioni, l’esenzione vale solo cinque anni. Cosa succede al termine di questi cinque anni? Dipende ancora una volta dalla politica della regione in cui si risiede. In alcune, la tassa viene ripristinata in modo standard dal sesto anno in poi, mentre in altre è possibile ottenere sconti sul bollo. In particolari casi specifici, si paga solo un quarto del costo del bollo.

Tenete conto però che le politiche nel tempo possono cambiate. Anche se esiste la speranza che le esenzioni e le sospensioni del bollo per le auto elettriche restino permanenti e che vengano magari estese a più regioni, il governo potrebbe poi dover trovare modi per compensare le entrate fiscali perse. Proprio per tale ragione, è meglio monitorare le normative a riguardo con costanza.

Acquistare un’auto elettrica al 100% può effettivamente portare a significativi risparmi, a differenza di quanto molti credono, e l’esenzione del bollo ne è un esempio. Da alcune testimonianze sembra che in un anno il costo del bollo per una Tesla Model 3 è risultato inferiore alla singola tassa di una Giulia Quadrifoglio.