L’azienda cinese ZTE di recente ha ampliato la sua proposta di smartphone con i nuovi modelli Axon 60 e Axon60 Lite, puntando a conquistare una fetta più ampia del mercato. Questi dispositivi rappresentano una scommessa ambiziosa. Cercando di bilanciare l’eleganza del design con l’accessibilità del prezzo. Anche se non siano al livello di flagship come l’Axon 60Ultra, presentato poche settimane fa, i nuovi arrivi si distinguono per un’estetica raffinata e una proposta tecnologica interessante.

I nuovi modelli di ZTE, un design elegante e raffinato

Una delle prime cose che colpiscono dell’Axon60 e dell’Axon60Lite è il loro design elegante. Entrambe le versioni presentano un retro con un modulo fotografico che ricorda in qualche modo gli iPhone Pro, conferendo loro un aspetto premium. Sul fronte, i display con cornici sottili catturano l’attenzione, anche se non sono perfettamente simmetriche, con quella inferiore leggermente più pronunciata. Ma, questa imperfezione non compromette l’aspetto complessivo, che resta interessante e accattivante. La scelta dei colori, tra cui dorato, viola e nero per l’Axon 60 e dorato, blu e viola per l’Axon60 Lite, aggiunge ulteriore appeal estetico. Consentendo agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso il dispositivo che utilizzano.

Specifiche tecniche e prestazioni

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, entrambi gli smartphone garantiscono un mix interessante di funzionalità e potenza di elaborazione. Essi montano chip forniti da Unisoc, con l’Axon60 equipaggiato con il Tiger T616 e l’Axon60Lite con il TigerT606. Anche se non possono essere al livello dei più noti processori Qualcomm o MediaTek, sono comunque in grado di garantire una buona esperienza d’uso generale. In più, entrambi i dispositivi Presentano una generosa quantità di memoria RAM. Il 60 può infatti contare su 6GB più 10GB, mentre il 60Lite su 4GB più 10GB. La capacità di archiviazione di 256GB consente poi di memorizzare una grande quantità di contenuti senza preoccuparsi dello spazio disponibile.