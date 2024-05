Dopo ben 25 anni, in una realtà ben diversa da quella in cui era protagonista, il Nokia 3210 torna in negozio sfidando le tendenze più recenti senza alcun timore. Niente display sottile e curvo con cornici limitate, nessun touchscreen, tantomeno sensori di riconoscimento facciale e quant’altro.

Il Nokia 3210 mantiene invariate quasi tutte le sue caratteristiche originarie fatta eccezione per il display a colori e la presenza di quattro app. Non si tratta sicuramente di un top di gamma che si pone l’obiettivo di ostacolare l’ormai ben consolidata posizione dei colossi del settore ma di una valida alternativa per tutti coloro che, un po’ nostalgici dei tempi andati, vorrebbero avere a disposizione un tipico cellulare con cui effettuare chiamate, ascoltare musica e giocare a Snake.

Nokia 3210: lo storico dispositivo torna in negozio dopo 25 anni!

Non è la prima volta che Nokia propone nuove versioni dei suoi vecchi dispositivi e questo è il turno del Nokia 3210, che a distanza di 25 anni torna ad essere disponibile in negozio. Chiunque può infatti ottenerlo al costo di soli 79,99 euro, scegliendo tra ben tre opzioni di colore.

Il dispositivo è alimentato da un sistema operativo del 2013, accoglie una fotocamera da 2 MP sul retro e una porta USB-C, permette di riprodurre file mp3 e di accedere ad alcune app grazie alla connettività 4G. Immancabile il gioco che più ha coinvolto i giovani negli anni 2000: Snake! Adesso disponibile nella versione a colori, il gioco continua ad essere distintivo dei dispositivi Nokia.

La scelta di Nokia di procedere con il rilancio di vecchi telefoni probabilmente sconosciuti a una porzione non indifferente di giovani sembrerebbe comunque essere ben accolta anche da coloro che decidono di acquistare un’alternativa ai top di gamma, tramite la quale staccare dalla solita routine fatta di social media ma rimanere comunque reperibili. Anche gli utenti più sbadati, inoltre, potrebbero decidere di optare per un ritorno al passato così da non dover temere la rottura del display o altri danni da caduta.