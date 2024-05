CoopVoce, secondo i dati di Trustpilot, presenta un alto livello di fidelizzazione dei suoi utenti che hanno dichiarato un elevato tasso di soddisfazione. A tal proposito, il gestore virtuale ha deciso di sorprendere i suoi nuovi clienti con una promo davvero interessante. Si tratta di Evo 30 al costo di 5,90 euro al mese.

Il piano telefonico offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 30 Giga di traffico dati internet in 4G su rete TIM. Il tutto a meno di sei euro al mese, un prezzo davvero vantaggioso.

La promo Evo 30 di CoopVoce: ecco tutti i vantaggi

Oltre al piano tariffario, la promo di CoopVoce presenta una serie di benefici davvero interessante. La prima riguarda il roaming UE. Se la linea con l’operatore è attiva da almeno 6 mesi tutti i Giga messi a disposizione da Evo 30 potranno essere utilizzati in Roaming UE, proprio come in Italia. Questo vale durante i primi 30 giorni di permanenza. Se invece si resta all’estero per più di trenta giorni consecutivi, allora sarà possibili usare un massimo di 8 Giga.

La promo ha un costo di attivazione di 10 euro. Il pagamento è lo stesso sia se si procede online che in uno dei punti venditi Coop. Mentre se si è già clienti di CoopVoce il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. A questa somma bisogna sommare il primo mese dell’offerta. Inoltre, è importante ricordare che CoopVoce mette a disposizione degli utenti la possibilità di attivare delle eSIM, che operano sempre su rete 4G di TIM. La velocità massima è di 100 Mbps in download e in upload di 50 Mbps.

La promo di CoopVoce a 5,90 euro mensili è attivabile da tutti i nuovi utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Coloro che richiedono un nuovo numero possono solo attivare la promozione a 6,90 euro mensili. La promo Evo 30 è attivabile anche dai già clienti, richiedendone il passaggio. Ricordiamo che la promo di CoopVoce sarà disponibile solo a tempo limitato. Gli utenti che intendono procedere devono ricordare di attivarla entro il 22 maggio, salvo possibili proroghe. Quindi se si è interessati è meglio non aspettare troppo.