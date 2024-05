La vita degli utenti Prime Video diventa più complicata, specialmente per coloro che hanno scelto la versione con annunci pubblicitari. Amazon ha deciso di introdurre nuovi formati pubblicitari che si aggiungeranno a quelli già presenti, promettendo un’esperienza ancora più invasiva per gli spettatori.

L’importanza delle pubblicità su Amazon

A partire da quest’anno, gli abbonati con annunci pubblicitari saranno accolti da nuovi contenuti promozionali interattivi durante le pause, tra cui quiz su specifici brand. L’innovazione principale è la possibilità di aggiungere direttamente i prodotti pubblicizzati al carrello Amazon, creando una connessione diretta tra la pubblicità e l’acquisto.

Durante le pause pubblicitarie di film, show e dirette, gli utenti vedranno una serie di prodotti in scorrimento, fermandosi automaticamente per consentire agli spettatori di esplorare i prodotti pubblicizzati. Questo formato ricorda da vicino quello utilizzato da Hulu, ma Amazon sta pensando anche a altre forme di interazione, come quiz a tema con premi in buoni sconto Amazon.

Questa mossa di Amazon riflette la crescente importanza che l’azienda attribuisce alla pubblicità in streaming, che sembra essere in grado di attrarre sempre più investimenti pubblicitari, superando persino la TV tradizionale. Secondo una ricerca interna condotta da Amazon nel 2023, le pubblicità interattive hanno aumentato le visualizzazioni delle pagine prodotto e le conversioni d’acquisto di dieci volte.

Amazon vanta numeri impressionanti: le pubblicità su Prime Video raggiungono una media di 200 milioni di persone al mese, anche se non è stato comunicato il numero totale degli abbonati Prime Video. Inoltre, nel primo trimestre del 2024, il settore pubblicitario di Amazon è cresciuto del 24% anno su anno.

Un nuovo tipo di abbonamento

Secondo un sondaggio condotto da Hub Media Entertainment tra gennaio e marzo 2024 su un campione di 6.338 spettatori statunitensi (età compresa tra i 16 ei 74 anni), l’85% degli abbonati Prime Video intervistati utilizza la versione con pubblicità. Amazon sembra avere una percentuale di abbonati con pubblicità più alta rispetto ad altri servizi di streaming video come Netflix, Disney+ e Hulu.

Va notato che, a differenza di questi servizi, Amazon ha automaticamente spostato tutti gli utenti Prime Video alla versione con pubblicità a gennaio, mentre per gli altri servizi la versione con annunci è un’opzione aggiuntiva. Inoltre, c’è una causa legale in corso negli Stati Uniti, intentata da utenti che avevano sottoscritto un abbonamento annuale a Prime Video e che si sono sentiti infastiditi dall’introduzione delle pubblicità.